أخبار اليمن : اجواء باردة في 7 محافظات وتحذير من تدني الرؤية

اجواء باردة في 7 محافظات وتحذير من تدني الرؤيةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً وهطول أمطار متفرقة في المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية، خلال الـ 24 ساعة القادمة، ونبه من الأجواء الباردة نسبياً أثناء ساعات الصباح الباكر.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أن تكون الأجواء في المرتفعات الجبلية صحوة إلى غائمة جزئياً، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات تعز، إب، حجة، المحويت، ريمة وهضاب أبين.

وستتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين ثلاث إلى سبع درجات مئوية في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.

وفي المناطق الساحلية ستكون الأجواء غائمة جزئياً، مع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من الساحل الغربي والمناطق الداخلية المحاذية له، والرياح نشطة تتراوح سرعتها ما بين (15-25) عقدة.

مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة على مناطق مختلفة من الساحل الشرقي والرياح معتدلة تنشط أحياناً على السواحل الجنوبية وخليج عدن.

وأشار المركز إلى أن الأجواء في المناطق الصحراوية صحوه إلى غائمة جزئياً وجافه بوجه عام، والرياح تنشط أحياناً تعمل على إثارة الأتربة والرمال.

وحسب المركز ستكون الأجواء غائمة جزئياً في أرخبيل سقطرى، واحتمال هطول أمطار متفرقة، والرياح تتراوح سرعتها ما بين 8 ـ 18 عقدة.

ودعا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، منبهاً سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب تكون السحب المنخفضة أو الضباب.

ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة نسبياً أثناء ساعات الصباح الباكر.