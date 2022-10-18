أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يواسي آل الحمادي

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الأمين العام المساعد يواسي آل الحمادي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري الشيخ /جبر محمد عبدالباقي الحمادي، وافراد اسرته، وكافة آل الحمادي في عزلة بني حماد مديرية المواسط محافظة تعز وذلك بوفاة والدته الفاضله. الأمين العام المساعد يواسي آل الحماديبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري الشيخ /جبر محمد عبدالباقي الحمادي، وافراد اسرته، وكافة آل الحمادي في عزلة بني حماد مديرية المواسط محافظة تعز وذلك بوفاة والدته الفاضله. وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب الأليم. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”



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