أخبار اليمن : رصد 63 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة

رصد 63 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 63 خرقاً جديداً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية، وتحليق 6 طائرات تجسسية في أجواء حيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت 8 غارات للطيران التجسسي على حيس، و6 خروقات بقصف مدفعي، و44 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.