أخبار اليمن : هل الشخير أثناء النوم يؤدي إلى الموت؟

هل الشخير أثناء النوم يؤدي إلى الموت؟حذرت أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة الروسية الدكتورة أولغا كالتشينكو من خطر الموت بسبب الشخير أثناء النوم.

وأشارت الأخصائية الى أن هذه المشكلة تؤدي إلى توقف عملية التنفس. وان الشخير المضاعف يزيد من خطر ارتفاع مستوى ضغط الدم والضغط داخل الجمجمة والشرايين، بحسب وكالة "نوفوستي".

وتوضح كالتشينكو "بسبب الشخير لا يحصل الشخص على قسط كاف من النوم. لذلك يعاني من النعاس في النهار ما يؤدي إلى انخفاض قدرته على العمل ونوعية حياته. والشخير الذي يصاحبه توقف عملية التنفس هو احد أكثر أسباب الوفاة انتشارا أثناء النوم".

وأكدت أن الشخير الناجم عن مشكلات في الجسم قد يكون بسبب أمراض تجويف الأنف أو التهاب اللوزتين المزمن أو بسبب زوائد في الأنف أو بسبب الوزن الزائد.