أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يواسي آل الأشموري

أمين عام المؤتمر يواسي آل الأشموريبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة الى الاستاذ علي عبد الله عباس الاشموري، عضو اللجنة الدائمة المحلية بمحافظة عمران، وذلك بوفاة والده، الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، وكافة آل الاشموري بمحافظة عمران في هذا المصاب الجلل.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون" .

