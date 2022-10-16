أخبار اليمن : دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ أبو راس بعيد 14 أكتوبر

دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ أبو راس بعيد 14 أكتوبرتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق أمين ابو راس برقية تهنئة من القائم باعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية الشيخ/ سيف عبدالولي الهياشي، عضو الأمانة العامة للمؤتمر، وذلك بمناسبة العيد الـ59 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، ينشر ( دوت الخليج) فيما يلي نصها :

الأخ الشيخ المناضل /

صادق بن أمين أبو راس ... رئيس المؤتمر الشعبي العام .. حفظكم الله ورعاكم

بإسم دائرة المنظمات الجماهيرية بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وباسم قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام في قيادات منظمات المجتمع المدني من اتحادات ونقابات وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى وبإسمي شخصيا ونيابة عن زملائي في قيادة الدائرة نتقدم إليكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى العيد الوطني ال 59 لثورة ال14 من أكتوبر المجيدة 1963 م.

التي تحققت بفضل جهود وتضحيات رجالات اليمن من المناضلين والشهداء الابطال، وانطلقت بدمائهم شرارة ثورة 14 أكتوبر من جبال ردفان الأبية في جنوب الوطن الغالي وبمساندة اخوانهم الأبطال من ثوار ثورة 26 سبتمبر الخالدة 1962 م في شمال الوطن حينها.

لقد جسد ذلك التلاحم واحدية النضال و المصير الواحد للخلاص من المستعمر البريطاني ألبغيض وبداية لما توصل له وطنا اليمني الكبير بالوحدة المباركة التي تحققت في 22 مايو 1990 م، وتحقق بفضلها النمو والازدهار والتقدم والتطور في مختلف مجالات الحياة المختلفة .

الأخ رئيس المؤتمر

اليوم ونحن نحتفل بهذه الذكرى العظيمة التي عززت قيم الوحدة الوطنية بين كل فئات الشعب من صعدة حتى عدن ومن الحديدة حتى المهرة بعد ثورة 26 سبتمبر التي قضت على الحكم الإمامي البغيض وصولا لدعم ومساندة ثورة 14 أكتوبر كعلاقة وثيقة بين الثورتين المجيدتين والتي تحقق بفضلهما الإستقلال.

إن ما يمر به الوطن اليوم من عدوان وحصار على مدى ثمانية أعوام من الاحتلال الجديد والوصاية والهيمنة الخارجية على مقدرات بلدنا يستوجب العمل لمواجهة ذلك وفاء لدماء شهداء الثورتين 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين حتى ينعم بلدنا وشعبنا بالأمن والأمان والاستقرار.

الأخ رئيس المؤتمر

نكرر لكم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، مجددين لكم العهد والولاء لقيادة مؤتمرنا الرائد الذي بقيادتكم الحكيمة تجاوز و يتجاوز كل الصعوبات والتحديات ومواصلة العطاء التنظيمي والنضال الوطني.

متمنين لكم كل التوفيق والنجاح في قيادة المؤتمر في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ أمتنا اليمنية مساندين وداعمين لجهودكم الكبيرة والمتواصلة .

وفقكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخوكم / الشيخ

سيف عبدالولي الهياشي

القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية

عضو الأمانة العامة للمؤتمر .

