أخبار اليمن : تخفيض جديد في أسعار المشتقات النفطية بصنعاء

تخفيض جديد في أسعار المشتقات النفطية بصنعاءأعلنت شركة النفط اليمنية اليوم عن تخفيض أسعار المشتقات النفطية ابتداءً من صباح غدٍ الاثنين.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أنه بعد احتساب التكلفة الفعلية للسفن التي أفرج عنها تحالف العدوان مؤخراً ووصلت ميناء الحديدة فإن بيع الوقود سيكون، من صباح الغد، 10,500 ريال للدبة البنزين سعة 20 لتراً، و12,500 ريال للدبة الديزل سعة 20 لتراً.

وأشار المتوكل إلى أن الاحتساب يتأثر بانخفاض أو ارتفاع التكاليف الفعلية.