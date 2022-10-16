أخبار اليمن : النقل تدين استمرار المرتزقة في قطع الطرق الرئيسية

النقل تدين استمرار المرتزقة في قطع الطرق الرئيسيةأدانت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، استمرار مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي في قطع الطرق الرئيسية وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن حافلة للنقل الجماعي تعرضت لحادث مأساوي فجر اليوم، في نقيل ظمران بمديرية القبيطة محافظة لحج، في الطريق الرابط بين محافظات تعز ولحج ، عدن وعلى متنها 47 راكباً بسبب استمرار قطع الطرق الرئيسية من قبل مرتزقة العدوان.

وأفاد البيان بأن الحادث أدى إلى وفاة عدد من ركاب الحافلة وإصابة آخرين بإصابات بليغة ومتوسطة وخفيفة.

وأشار البيان إلى أنه بسبب قطع الطرق الرئيسية في المحافظات الجنوبية يسلك المسافرون طرقا فرعية وعرة تعرض حياتهم للخطر، وتكررت الحوادث في هذه الطرق، نتيجة استمرار تعنت مرتزقة العدوان وإصرارهم على عدم فتح الطرقات الرابطة بين تلك المحافظات.

وحملت الهيئة، مرتزقة العدوان المسؤولية الكاملة عن ما يتعرض له المسافرون الأبرياء من حوادث وعملية تقطع وسلب ونهب.