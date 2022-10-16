أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة الشيخ لطف المروسي

لبوزة يعزي بوفاة الشيخ لطف المروسيبعث الدكتور قاسم لبوزة، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقة عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ لطف قايد المروسي، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية الحشاء (سابقا) بمحافظة الضالع، والذي وافاه الاجل بعد مرض عضال في احد مستشفيات القاهرة، وبعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار نائب رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته التنظيمية والسياسية كواحد من مؤسسي المؤتمر الشعبي العام بمديرية الحشاء، أو من خلال الاعمال الرسمية التي تقلدها، والتي كان آخرها مستشارا لمحافظ محافظة الضالع، منوها إلى ما حظي به الفقيد من تقدير وحضور إجتماعي على مستوى محافظة الضالع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الاخ/ عبده لطف قايد المروسي، واخوانه، وافراد اسرته، وكافة آل المروسي، في مديرية الحشاء محافظة الضالع، عبر الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.

