أخبار اليمن : انقلاب حافلة نقل جماعي يخلف قتلى وجرحى في لحج

انقلاب حافلة نقل جماعي يخلف قتلى وجرحى في لحجتوفي مواطنان، وأصيب 22 آخرون، في حادث انقلاب حافلة نقل جماعي، فجر اليوم، في نقيل ضمران بمديرية القبيطة محافظة لحج.

وأوضح مدير عام فرع هيئة النقل بمحافظة تعز، سعيد الوجيه لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن حافلة للنقل الجماعي تقل 42 مسافراً من الرجال والنساء والأطفال، تعرضت لحادث انقلاب في نقيل ضمران الواحدة والنصف فجراً، ما أدى إلى وفاة رجل مسن وامرأة، وإصابة 22 آخرين.

وحمّل الوجيه خلال زيارته لموقع الحادث، وتفقده المصابين بمستشفى الراهدة في تعز، دول العدوان والمرتزقة مسؤولية الحادث، جراء قطع وقصف الطرق والجسور في مختلف المحافظات.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن الوجيه تثمينه جهود قيادة وكوادر مستشفى الثورة بالراهدة والمواطنين في منطقة ضمران في إسعاف الضحايا وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

ودعا الوجيه إلى وضع الحلول العاجلة والدائمة، وفتح منافذ أخرى أكثر سهولة لحركات المواطنين والبضائع.

من جانبه أوضح مدير مستشفى الثورة بالراهدة الدكتور نبيل الحجي، أن كوادر المستشفى قدمت الإسعافات اللازمة للركاب، الذين غادر معظمهم المستشفى فيما لايزال 22 منهم في حالة حرجة.

