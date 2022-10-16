أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفرقة وأجواء باردة

الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفرقة وأجواء باردةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفرقة على عدة محافظات، وأجواء باردة نسبياً، على محافظات صعدة، عمران، صنعاء وذمار خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الداخلية منها لمحافظات حجة، الحديدة وتعز.

ومن المتوقع أيضاً هطول الأمطار على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية لمحافظات تعز، لحج، إب والضالع وأجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظتي البيضاء وأبين وتمتد الى أجزاء من السواحل الجنوبية .

وأشار المركز إلى أن الأجواء قد تكون باردة نسبياً في محافظات صعدة، عمران، صنعاء وذمار، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها ما بين 6 إلى عشر درجات مئوية.

ونبه المركز المواطنين من التواجد في مجاري السيول ومن العواصف الرعدية، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب تشكل الضباب أو الشابورة المائية.

كما نبه المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة نسبياً أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطة الكدن بمحافظة الحديدة، بلغت 19.2 ملم، وهطلت أمطار رعدية كانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

