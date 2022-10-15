أخبار اليمن : 49 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

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49 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 49 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية. 49 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال الـ24 ساعة الماضيةسجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 49 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن خروقات قوى العدوان تضمنت غارة للطيران التجسسي على حيس، وتحليق 6 طائرات تجسسية في أجواء حيس. وأشار إلى أن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، و13 خرقاً بقصف مدفعي، و24 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

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