أخبار اليمن : ضبط 651 مخالفة وإتلاف 300 طن مواد غذائية بالأمانة

ضبط 651 مخالفة وإتلاف 300 طن مواد غذائية بالأمانةضبط مكتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة وفروعه بالمديريات، خلال الشهر الماضي، 651 مخالفة تموينية، وأغلق 7 محلات ومخابز.

وأوضح تقرير صادر عن المكتب، أن عملية الضبط تمت أثناء النزول الميداني المكلفة به 49 لجنة رقابية، تابعة للمكتب وفروعه في المديريات، التي استهدفت نحو ألفين و387 منشأة تجارية.

وأشار التقرير إلى التزام 541 منشآة بالضوابط التموينية، وتوزيع 568 إشعار حضور، و271 تعميمات، وإحالة 83 مخالفة إلى النيابة العامة، واتخاذ إجراءات إدارية وغرامات مالية بحق 490 مخالفة، فيما يتم استكمال إجراءات البت في بقية المخالفات.

ولفت إلى أنه تم تحرير محاضر ضبط لـ575 مخالفة، شملت رفع أسعار وعدم إشهارها، بيع بدون فواتير، ومواد تالفة ومنتهية، مخالفة للمواصفات، سوء تخزين، غشا تجاريا، احتكارا، نقص أوزان، وعدم وجود ميزان والبيع بالكيلو، وكذا رفض تفتيش منشآت، واشتراطات فنية.

وبيّن مكتب الصناعة أنه أتلف نحو 302 طنً مواد غذائية متنوعة منتهية وفاسدة، وكذا ضبط وتحريز كميات أخرى، شملت مواد غذائية ومنظفات وشيش شفط إلكتروني ومعسل ونكهات ممنوعة.

وأفاد بأنه تم منح 265 سجلا تجاريا جديدا، وتجديد وتعديل 214 سجلاً، و19 بدل فاقد، وشطب 11 سجلاً خلال الفترة ذاتها.

فيما أكد مدير مكتب الصناعة والتجارة في الأمانة ماجد السادة، الحرص على تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للأعمال والأنشطة التجارية والصناعية، وكل ما من شأنه حماية المواطن من الغش بكل أنواعه.

وأشار إلى استمرار مهام الرقابة والنزول الميداني لمتابعة الأسواق والمنشآت والمحلات التجارية والأفران والمخابز، وضبط مخالفات الأسعار، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.