أخبار اليمن : رصد 83 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

رصد 83 خرقاً لقوى العدوان في الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 83 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات 6 غارات للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت تحليق 7 طائرات تجسسية في أجواء حيس، و14 خرقاً بقصف مدفعي، و51 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.