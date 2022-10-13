أخبار اليمن : تحالف العدوان يحتجز سفينتي وقود جديدتين

تحالف العدوان يحتجز سفينتي وقود جديدتين
أفادت شركة النفط اليمنية، اليوم، أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي احتجز سفينتي وقود، ومنعهما من الوصول إلى ميناء الحديدة.
وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان بقيادة احتجز سفينة الديزل "كورنيت" وسفينة البنزين "سي هارت" بالرغم من تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.
وأشار إلى ارتفاع عدد سفن الوقود المحتجزة من قبل تحالف العدوان إلى أربع.
وحمل المتوكل تحالف العدوان والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة في استمرار القرصنة على سفن المشتقات النفطية واحتجازها والتسبب في غرامات مالية يتكبدها أبناء الشعب اليمني وتضاعف من معاناتهم.
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