المرتضى يكشف عن وصول وفد سعودي إلى صنعاء
كشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، عن وصول وفد فني سعودي إلى صنعاء، وذهاب وفد من لجنة الأسرى إلى السعودية، للتحقق من أسماء الأسرى ضمن آلية التحقق من الكشوفات للمرحلة الأولى للتبادل التي تم التوافق عليها في العاصمة الأردنية عمّان.
وقال المرتضى في تغريدة على صفحته في “تويتر” مساء اليوم "ضمن آلية التحقق من الكشوفات للمرحلة الأولى للإفراج عن الأسرى والذي تم التوافق عليه في جولة (عمٌان) الأخيرة ذهب وفد فني من لجنة الأسرى إلى السعودية فيما وصل وفد فني سعودي إلى صنعاء".
وأكد أن زيارات الوفود إلى الرياض وصنعاء هي للتحقق من الأسماء ومطابقتها على الواقع، ولا علاقة لها بأي حوار سياسي آخر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : المرتضى يكشف عن وصول وفد سعودي إلى صنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.