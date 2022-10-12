أخبار اليمن : 45 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

45 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 45 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن الخروقات تضمنت غارتين للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت تحليق 7 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس، و7 خروقات بقصف صاروخي ومدفعي، و27 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.