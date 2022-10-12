وزير الزراعة يناقش تعزيز التعاون مع ممثل منظمة الفاو
ناقش وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور، مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الدكتور حسين جادين، اليوم التعاون بين الوزارة والمنظمة لخدمة القطاع الزراعي، وتعزيز مجالات الأمن الغذائي في اليمن.
وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بتأخير إجراءات تنفيذ المشاريع والبرامج الزراعية التي تنفذها (الفاو) وضرورة الإسراع في تنفيذ تلك المشاريع.
وأكد اللقاء على أهمية التحرك لتلبية احتياجات الوزارة خاصة في مجال مكافحة "دودة الحشد الخريفية"، إلى جانب تزويد الإدارة العامة لوقاية النباتات بجهاز الـ"جي تي ماس" لفحص المبيدات والأثر المتبقي.
وشدد اللقاء على ضرورة تعديل برنامج الجراد الصحراوي بموجب نتائج وتوصيات اجتماع مجلس تسيير مشروع الجراد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : وزير الزراعة يناقش تعزيز التعاون مع ممثل منظمة الفاو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.