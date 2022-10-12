أخبار اليمن : تدشين استبدال اسطوانات الغاز التالفة في المحويت

تدشين استبدال اسطوانات الغاز التالفة في المحويت
دشنت الشركة اليمنية للغاز اليوم بمحافظة المحويت استبدال الأسطوانات التالفة بأسطوانات مصانة وتسليمها للمواطنين عبر محطات التعبئة المركزية.
وفي التدشين أشاد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة علي الزيكم بجهود شركة الغاز في استبدال أسطوانات الغاز التالفة.. لافتا إلى أهمية أعمال الصيانة المستمرة لأسطوانات الغاز للحفاظ على سلامة المواطنين.
من جانبه أشار الناطق الرسمي للشركة اليمنية للغاز علي معصار إلى أن المرحلة الأولى تشمل استبدال 600 أسطوانة تالفة بأخرى مصانة في مديريتي المدينة وخميس بني سعد.
ولفت إلى أن شركة الغاز تبذل جهودا كبيرة في أعمال الصيانة رغم أن إيرادات الصيانة تورد إلى شركة صافر في مأرب.. موضحا أنه تم استبدال أكثر من 40 ألف أسطوانة في المحافظات الحرة.
وأفاد بأن الشركة بصدد تصنيع 25 ألف أسطوانة ليتم توزيعها على المحافظات في المرحلة الثانية.. مؤكدا حرص الشركة على سلامة المواطنين.
وقد استمع الزيكم ومعصار إلى شرح من ممثلي فرع الشركة بالمحافظة عبدالرزاق هازع وصابر المقطري حول آلية استبدال الأسطوانات بشكل مباشر للمواطنين.
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