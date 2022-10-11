أخبار اليمن : 56 انتهاكاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

56 انتهاكاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 56 انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات غارتين لطيران تجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت تحليق 8 طائرات تجسسية في أجواء حيس، وخرقين بقصف مدفعي لعدد 12 قذيفة، و37 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.