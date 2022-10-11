أخبار اليمن : تأهل 3 منتخبات عربية إلى كأس آسيا تحت 17 عاماً

تأهل 3 منتخبات عربية إلى كأس آسيا تحت 17 عاماًتأهل 3 منتخبات عربية إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً، وذلك في ختام الدور التمهيدي للتصفيات الآسيوية أمس، التي شهدت مبارياتها إثارة ومنافسة كبيرة من أجل حجز المقاعد المتبقية للنهائيات.

وصعد المنتخب اليمني إلى النهائيات، بعدما حقق 3 انتصارات من 3 مباريات، جعلته متصدراً للمجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة، أمام كل من بنجلاديش، سنغافورة وبوتان.

وتصدرت السعودية المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة أمام الهند، الكويت، ميانمار وجزر المالديف.

بدوره، تأهل المنتخب القطري إلى النهائيات، بعد تصدره المجموعة الثالثة، التي ضمت 4 منتخبات عربية (عمان، العراق، البحرين، لبنان)، فحقق 3 انتصارات وتعادل وحيد مع البحرين (1-1).

وتأهل أيضاً إلى نهائيات البطولة الآسيوية كل من اليابان وماليزيا وفيتنام وتايلاند وأستراليا والصين وإيران وكوريا الجنوبية وأفغانستان وأوزباكستان وطاجيكستان والهند.