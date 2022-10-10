أخبار اليمن : تحالف العدوان يحتجز سفينة الديزل "بريكليس"

تحالف العدوان يحتجز سفينة الديزل "بريكليس"
أفادت شركة النفط اليمنية بأن تحالف العدوان الأمريكي السعودي، احتجز سفينة ديزل بعد تأخيرها في جيبوتي.
وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان احتجز سفينة الديزل "بريكليس" بعد تأخيرها في جيبوتي للتفتيش وحصولها على تصاريح دخول من قبل لجنة التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة.
وأكد أن تحالف العدوان ما يزال مستمر في القرصنة على سفن الوقود ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة امام مرأى ومسمع العالم.
وحمّل الناطق الرسمي للشركة تحالف العدوان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة إزاء تلك الممارسات التي ضاعفت من معاناة الشعب اليمني.
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