من غير البتاع – نسرين طافش طيرت عقول الشباب بفيديو رقص بلدي : زي لورديانا

بيروت - ثريا شاهين - شاركت المطربة ساندي، جمهورها فيديو للفنانة نسرين طافش ترقص على نغمات أغنية «ازيك النهاردة» والتي طرحتها مؤخرًا على «يوتيوب»، حيث طالبت «ساندي» من جمهورها خلال الأيام الماضية بتحدٍ جديد لمتابعينها ليخوضوا معها تحدي الرقص عبر أحد التطبيقات على أنغام أغنيتها والتي فاذت به «نسرين».

وأثارت ساندي الجدل خلال الأيام الماضية بعد أن قامت بإزالة كل الصور من على صفحتها بإنستجرام، ما جعل البعض يتكهن باعتزالها الغناء والبعض الآخر تكهن بسرقة الحساب، ولكن يبدو أنه كان جزءا من الدعاية.

وأحدث أعمال ساندي كان ألبوم «اتنين في واحدة» وضم 8 أغنيات تعاونت به مع عدد كبير من صناع المزيكا وهم: «خشبة مسرح» من كلمات أسامة محرز وألحان محمد يحيى وتوزيع اماديو، و«ريموت حياتك» من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد يحيى، وتوزيع ديزل، و«بطلة في رواية» من كلمات أسامة محرز، وألحان علاء الراوى، وتوزيع هاني ربيع، و«كان عادي» من كلمات جمال الخولي، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع هاني ربيع.

«طبع الشتا» من كلمات سلمى رشيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع مو الشاعر، و«كيس أسود» من كلمات محمد أبوالقاسم، وألحان أحمد برازيلي، وتوزيع أحمد عبدالسلام، و«الرجالة ماتت في الحرب» من كلمات وألحان ساندي، وتوزيع هانى يعقوب، و«اتنين في واحدة» كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد خلف، وتوزيع هاني ربيع.