أخبار اليمن : احتفالات كبرى في صنعاء ومدن يمنية بمناسبة المولد النبوي

احتفالات كبرى في صنعاء ومدن يمنية بمناسبة المولد النبويشهدت امانة العاصمة صنعاء وعدد من محافظات الجمهورية عصر اليوم السبت فعاليات جماهيرية احتفائية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.

واكتضت الساحات المحددة للفعاليات في عواصم المحافظات بالحشود الجماهيرية المشاركة في الفعاليات، يتقدمهم اعضاء مجالس الوزراء النواب والشورى والقضاء الأعلى واعضاء المجالس المحلية ورؤساء المحاكم والنيابات، ومدراء عموم المكاتب التنفيذية.

وردد المشاركون في الفعاليات الابتهالات والاناشيد المعبرة عن الفرحة والبهجة بمولد خير البرية وشفيع الأمة، منها النشيد التاريخي الشهير "طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع".

وكانت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام دعت في وقت سابق قيادات وقواعد المؤتمر وأبناء الشعب اليمني إلى المشاركة الفاعلة في المهرجانات التي ستقام للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في العاصمة صنعاء ومختلف محافظات الجمهورية.

وهنأت الأمانة العامة للمؤتمر أبناء الشعب اليمني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وازكى التسليم.

مؤكدةً على أهمية تفاعل أبناء الشعب اليمني بمختلف المكونات والتنظيمات السياسية للمشاركة الفاعلة بالاحتفال بذكرى مولد النبي وبما يظهر عظمة هذه المناسبة والقيم النبيلة التي حملها رسول الإسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

