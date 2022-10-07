أخبار اليمن : 91 انتهاكاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

91 انتهاكاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 91 انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية، وغارتين للطيران التجسسي على حيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً تحليق 8 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و9 خروقات بقصف مدفعي، و67 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة