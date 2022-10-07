أخبار اليمن : بن عايود لـ طلاب سقطرى بصنعاء: أنتم خير سفراء علم للارخبيل

بن عايود لـ طلاب سقطرى بصنعاء: أنتم خير سفراء علم للارخبيلالتقى محافظ محافظة سقطرى اللواء هاشم سعد بن عايود اليوم بصنعاء، عدداً من شباب محافظة سقطرى الدارسين في العاصمة صنعاء.

وفي اللقاء الذي يتزامن مع احتفالات شعبنا بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، رحب محافظ سقطرى بالطلاب الدارسين من ابناء سقطرى، معبراً عن سعادته البالغة، وهو يلتقي نخبة من شباب أرخبيل سقطرى وهم يتلقون تعليمهم الجامعي بالعاصمة صنعاء، على طريق الوصول الى أهدافهم وطموحاتهم، ويعودو مخرجات يفيدو أنفسهم ومحافظتهم والوطن بشكل عام.

وأكد المحافظ هاشم الوقوف الى جانبهم في رحلتهم العلمية التي ستؤتي ثمارها بعد التعب والمعاناة خاصة والوطن يمر بهذه الظروف المعقدة وفي مقدمتها ما يتعرض له من عدوان وحصار جائر منذ أكثر من 7 سنوات، وأنه سيقف الى جانبهم مهما كانت الظروف والأحوال.

وحث بن عايود الطلاب الدارسين على الحرص والاهتمام الشديدين بدراستهم ونيل الدرجات المتفوقة والمراتب العليا، معبراً عن ثقته أن هولاء الشباب سيكونون خير سفراء علم لمحافظة سقطرى الجميلة.

من جهتهم عبر الطلاب من ابناء سقطرى عن شكرهم وامتنانهم الكبيرين للمحافظ اللواء هاشم سعد بن عايود ووقوفه الى جانبهم، وسعيه المستمر لتذليل كافة الصعاب لتسهيل مسيرتهم العلمية.