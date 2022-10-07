أخبار اليمن : الصحة العالمية تحذر من أدوية للسعال مصنعة في الهند

الصحة العالمية تحذر من أدوية للسعال مصنعة في الهندأصدرت منظمة الصحة العالمية تنبيهاً عالمياً بشأن أدوية للسعال مصنعة في الهند يحتمل ارتباطها بوفاة 66 طفلاً في غامبيا، فيما بدأت وزارة الصحة الهندية تحقيقاً في ذلك.

وقالت منظمة الصحة ان المنتجات صنعتها شركة هندية، تدعى ميدين فارمسيتيكال، لكنها لم تقدم ضمانات بشأن سلامتها.

واوضحت المنظمة إن الأدوية هي محلول بروميثازين الفموي، وشراب سعال للأطفال تنتجه شركة كوفيكسمالين، وشراب ماكوف للسعال للأطفال، وشراب ماغريب للسعال، و المنتجات الأربعة وجدت في غامبيا، ولكن “ربما وزعت من خلال أسواق غير رسمية، على دول أو مناطق أخرى”، وحذرت من أن استخدامها قد يؤدي إلى إصابات خطيرة أو الوفاة، خاصة بين الأطفال.

وجاء تدخل المنظمة بعد أن اكتشفت السلطات الطبية في غامبيا زيادة في حالات إصابة الكلى الحادة بين الأطفال دون سن الخامسة في أواخر يوليو.

وأوقفت حكومة غامبيا منذ ذلك الحين استخدام جميع أشربة الباراسيتامول، وحثت الناس على استخدام الأقراص بدلا من ذلك.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن التحليل المخبري لعينات المنتجات “يؤكد أنها تحتوي على كميات غير مقبولة من مادة الإيثيلين جلايكول الخطيرة.

وقال مسؤولو الصحة في غامبيا الشهر الماضي إن عشرات الأطفال لقوا حتفهم دون إعطاء رقم دقيق.