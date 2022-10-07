أخبار اليمن : عُباد يدعو للاحتشاد في المهرجان المحمدي بميدان السبعين

عُباد يدعو للاحتشاد في المهرجان المحمدي بميدان السبعين
دعا أمين العاصمة حمود عباد، أبناء الأمانة كافة للخروج المشرف والمشاركة الواسعة في المهرجان المحمدي الأكبر يوم غد السبت في ميدان السبعين، احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف.
واعتبر أمين العاصمة، أن الاحتشاد المهيب في هذه المناسبة الدينية يمثل رسالة للعالم بتمسك الشعب اليمني بالرسول الأعظم وتأكيداً على استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان.
ولفت إلى أن احتشاد اليمنيين يوم غد السبت الثاني عشر من ربيع الأول، سيشكل علامة فارقة ونقطة مضيئة في تاريخ اليمن.
وأكد أن المشاركة الواسعة في هذه الفعالية تعني الإجلال والإكبار للنبي محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، والتمسك به، كما تمثل رسالة للعالم أجمع بعظم ومكانة هذا القائد العظيم.
واعتبر عباد، المشاركة في الفعالية الكبرى بميدان السبعين تتويجاً لكافة الفعاليات الاحتفالية بهذه المناسبة الدينية العظيمة.
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