أخبار اليمن : أمطار متفرقة في 7 محافظات وتحذير من تدني الرؤية

أمطار متفرقة في 7 محافظات وتحذير من تدني الرؤيةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على عدة محافظات، منبهاً من التدني في الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة قد يصاحبها الرعد أحياناً على مناطق من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية لمحافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة المحويت، حجة ، صعدة.

كما قد تشمل الأمطار أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بالرعد أحياناً على محافظة سقطرى .

ونبه المركز المواطنين في تلك المناطق من جريان السيول في الشعاب والوديان، و من تدني الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب تكون الضباب أو الشابورة المائية.

وأوضح المركز أن أمطاراً رعدية هطلت يوم أمس على كل من محافظات إب، تعز، الحديدة وشبوة وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوية.