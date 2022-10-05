أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالله معوضة

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالله معوضةبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد على محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالله مهدي فاضل معوضة.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد بكري عبدالله مهدي معوضه عضو اللجنه الدائمة الرئيسية واخوانة وكافة أل معوضه في مديرية عتمه محافظة ذمار ، اشاد الامين العام إلى عدد من مناقب الفقيد وجميع إسهاماته على الصعيدين الوطني والاجتماعي.

وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب الجلل.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.

