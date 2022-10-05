أخبار اليمن : انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة في 4 محافظات

انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة في 4 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفرقة على عدة محافظات، وانخفاضاً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة الصغرى في أربع محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وقال المركز في نشرته الجوية إنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من سواحل محافظات حضرموت، شبوة، أبين، عدن، تعز، الحديدة وحجة والمناطق الداخلية السهلية والمرتفعة منها.
ومن المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من محافظات البيضاء، لحج، الضالع، إب، ذمار، ريمة والمحويت.
وأشار المركز إلى احتمال حدوث انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة الصغرى بمحافظات البيضاء، ذمار، صنعاء وعمران.
ونبه المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان والجسور الأرضية ومن العواصف الرعدية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب السحب المنخفضة الكثيفة والضباب.
كما نبه المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة نسبياً أثناء ساعات الصباح الباكر.
وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في ريمة : 1.6 ملم، السدة ـ إب : 1.3 ملم.
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