أخبار اليمن : منتخب اليمن يكتسح بوتان بـ8 أهداف

منتخب اليمن يكتسح بوتان بـ8 أهداف
استهل المنتخب الوطني للناشئين، مشواره في التصفيات الآسيوية بفوز كبير على نظيره منتخب بوتان 8-0، في اللقاء الذي جمعهما ظهر اليوم ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة على استاد محمد مصطفى كمال في عاصمة بنجلادش دكا.
وأنهى الأحمر الصغير الشوط الأول متقدماً بخمسة أهداف، أحرزها عبدالرحمن عبدالله، وعادل عباس، ومحمد خالد، وعبدالرحمن الخضر، ومحمد وهيب من ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني واصل صقور سبأ ضغطه على مرمى حارس منتخب بوتان وتمكن من إضافة الهدف السادس والسابع والثامن، عبر محمد البرواني وأنور الطريقي وأحمد الجماعي.
بهذا الفوز العريض وضع المنتخب اليمني الصغير بقيادة المدرب الوطني محمد حسن البعداني أول ثلاث نقاط في رصيده، ليتصدر المجموعة.
ويلعب لأحمر الصغير مباراته الثانية بعد غدٍ الجمعة أمام نظيره منتخب سنغافورة، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت العاصمة صنعاء.
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