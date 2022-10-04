أخبار اليمن : 3 غارات عدوانية على حيس وتحليق مكثف في أجواء الحديدة

3 غارات عدوانية على حيس وتحليق مكثف في أجواء الحديدةأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 56 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المصدر، أن من بين الخروقات، 3 غارات للطيران التجسسي على حيس، وتحليق 7 طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، و7 خروقات بقصف مدفعي و33 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.