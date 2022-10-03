وسع للبطل – نسرين طافش تطلق صواريخ نووية من على البحر

بيروت - ثريا شاهين - حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة أثارت بها الجدل.

تفاصيل إطلالة نسرين طافش

تألقت نسرين طافش؛ بإطلالة أنيقة ومميزة مثيرة خطفت بها الأنظار، مرتدية فستان باللون الموف، وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة ومبهجة .

مسلسل المداح

وشاركت نسرين طافش في موسم رمضان الماضي 2021، في مسلسل “المداح” تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسى، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج.

شارك في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.