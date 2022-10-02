نميمة الفن: لن تتخيل ماذا تفعل سما المصري كل يوم قبل النوم ومتابع: طول عمرك فاجرة ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الأحد 02 أكتوبر 2022 08:41 مساءً - سما المصري المعروفة بين الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، وتنشر الكثير من حياتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذه المره قامت بنشر ما ترتديه كل يوم قبل النوم.

سما المصري المعروفة بين الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، وتنشر الكثير من حياتها علي مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذه المره قامت بنشر ما ترتديه كل يوم قبل النوم.

ونشرت الراقصة المصرية سما المصري صورة جديدة لها في الحمام مرتدية تنورة قصيرة تفتح من أعلى فخذيها، وتظهر مفاتنها.

قالت ، “لا ، أنا ذاهب إلى الفراش … ووو .. تصبح على خير حبي”. وكل يوم أنام بهذه الطريقة ايه رأيكم

سما تنشر كل يوم فيديوهات لها علي حسابها علي انستحرتع ، وتهاجم هذا وذاك وكل من هداها على الطريق الصحيح ، مانعة إياها من إكمال حياتها بهذه الطريقة ، مما يضعها في فئة الفنانة التي تظهر الأجساد بدلاً من الأعمال.