أخبار اليمن : شهيد بانفجار لغم من مخلفات العدوان في مأرب

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شهيد بانفجار لغم من مخلفات العدوان في مأرب

استشهد مواطن اليوم بانفجار لغم من مخلفات العدوان في قرية مساورة الفرضة بمديرية مجزر بمحافظة مأرب. شهيد بانفجار لغم من مخلفات العدوان في مأرباستشهد مواطن اليوم بانفجار لغم من مخلفات العدوان في قرية مساورة الفرضة بمديرية مجزر بمحافظة مأرب. وأوضح مصدر محلي أن المواطن ناجي علي الدرم الحرملي استشهد إثر انفجار لغم من مخلفات مرتزقة العدوان في قرية مساورة. ودعا المصدر المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام والجهات المختصة إلى التحرك العاجل لتنظيف المنطقة من مخلفات العدوان من الألغام والقنابل العنقودية التي باتت تهدد حياة المواطنين وتقيد تحركاتهم في قراهم ومناطقهم.

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