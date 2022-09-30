أخبار اليمن : الأمم المتحدة: 18 مليون يمني محرمون من المياه النظيفة

الأمم المتحدة: 18 مليون يمني محرمون من المياه النظيفةقالت الأمم المتحدة إن 18 مليون شخص بحاجة إلى الوصول للمياه وخدمات الصرف الصحي في اليمن.

وأوضحت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في بيان لها، أن اليمن تعد إحدى أكثر بلدان العالم التي تواجه شحاً في المياه.

وحسب المنظمة الأممية، أدت سنوات الصراع إلى تدهور البنية التحتية مثل شبكات التوزيع ومصادر مياه الشرب ووحدات الضخ.

وأشارت المنظمة إلى أن تأثيرات التغيّر المناخي تساهم في تفاقم شح المياه وحدوث ظروف الطقس المتطرفة لتحرم المجتمعات من المياه النظيفة.

وأكدت أن حوالي 18 مليون شخص في اليمن بحاجة لدعم الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة.