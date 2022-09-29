أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الحاج محمد المرامي

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الحاج محمد المرامي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج محمد صلاح المرامي، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للأديب والشاعر مبروك محمد صلاح المرامي وإخوانه وكافة آل المرامي في مدينة ذمار بمصابهم الأليم.
وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد الوطنية وإسهاماته الانسانية والاجتماعية وجهده الحيوي في إصلاح ذات البين.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.
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