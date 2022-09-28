أخبار اليمن : قائمة بأسعار جديدة لبعض السلع الأساسية بصنعاء

قائمة بأسعار جديدة لبعض السلع الأساسية بصنعاءأعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن مراجعة أسعار السلع الغذائية الأساسية وتخفيض عدد منها وفقا للمتغيرات السعرية العالمية وفي إطار جهود حماية المستهلك.

وحددت القائمة السعرية سعر بيع كيس الدقيق حجم 50 كيلو جرام للمستهلك بـ 18200 ريال في محافظة الحديدة، و18700 ريال في باقي المحافظات، كما تم وضع أسعار مخفضة لسلع السمن والزيوت ويجري استكمال وضع الأسعار لبقية السلع الأساسية.

وأشار بيان صادر عن الوزارة اليوم، إلى أن القائمة السعرية وضعت الأسعار كحد أعلى يمنع تجاوزها، مع إمكانية البيع بأقل منها وتقديم عروض مخفضة وفق مبدأ المنافسة المشروعة.

وأكد البيان أهمية الدور المجتمعي في الرقابة على أسعار السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية والتعاون مع السلطات المحلية في التأكد من مدى التزام التجار بالقائمة السعرية.. داعيا المواطنين للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفة سعرية عبر الاتصال على الرقم المجاني 174.