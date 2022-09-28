أخبار اليمن : بدء فعاليات المؤتمر الثامن لجراحي العظام

بدء فعاليات المؤتمر الثامن لجراحي العظام
بدأت اليوم بصنعاء فعاليات المؤتمر العلمي الثامن لجراحة العظام، الذي تنظمه على مدى يومين جمعية جراحي العظام.
وقال رئيس اللجنة الاعلامية للمؤتمر الدكتور خالد السويلم استشاري طب وجراحة العظام والعمود الفقري، في حديث خاص إن هذا المؤتمر نوعي ومميز، كونه يجمع كل التخصصات في طب وجراحة العظام، مثل الاصابات والكسور وطب وجراحة العمود الفقري وطب وجراحة العظام لدى الاطفال والمفاصل الصناعية وجراحة المناضير.
وأوضح السويلم أن المؤتمر الذي يناقش فيه أكثر من600 مشارك، 40 ورقة عمل لمتخصصين من مختلف محافظات الجمهورية، مشيراً الى أن الاقبال كان كبير إلا أنه تم الاكتفاء بالأكثر جودة، وأن الكثير من أوراق العمل جيدة وجودتها عالية حيث تواكب آخر التطورات العلمية العالمية في هذا المجال، وتنافس أوراق عمل خارجية.
وتمنى السويلم أن يستفيد المشاركون في المؤتمر من الاوراق التي ستناقش في كونها تقدم من كوادر وخبراء وطنيين كبار، وأن يخرج المؤتمر بتوصيات تنعكس إيجابياتها على تطوير طب وجراحة العظام.
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