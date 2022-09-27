أخبار اليمن : قوى العدوان تخرق الهدنة في 8 محافظات

قوى العدوان تخرق الهدنة في 8 محافظاتارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 171 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 5 خروقات بتحليق للطيران الحربي الأباتشي المعادي في مناطق متفرقة بنجران، و45 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، الحديدة وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان والمرتزقة ارتكبوا خرقين بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش في مناطق متفرقة في الحد يافع بمحافظة البيضاء.

وأفاد المصدر بتسجيل خرقين بعملية تسلل لمجموعة من مرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش في عقبة البرح مسور بمحافظة البيضاء وفي جنوب شرق حيس بمحافظة الحديدة.

ولفت المصدر إلى أنه تم رصد خرق بقصف صاروخي باتجاه مواقع الجيش في الحد يافع بمحافظة البيضاء، وأربعة خروقات باستحداث تحصينات في مدرسة الكحلاني بالفاخر في محافظة الضالع وفي غرب سراج وشمال شرق مزرعة مستور وما بين مستور الحرز بمنطقة الجبلية في محافظة الحديدة.

وأكد المصدر تسجيل 93 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وذكر المصدر أنه تم رصد 19 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف مواقع الجيش في البلق الشرقي والروضة والدشوش بمحافظة مأرب، كما استهدف قصف مدفعي مواقع الجيش في بني حسن والمزرق وغرب حرض بمحافظة حجة، وفي الملاحيظ ورازح والمدافن بمحافظة صعدة.

وبين المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش في حيس بمحافظة الحديدة، وباتجاه مواقع المرابطين في مقبنة بمحافظة تعز وفي الصيابة بوادي جارة بجيزان وفي جبل العمدة بنجران.