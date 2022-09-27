أخبار اليمن : تحذيرات لليمنيين من أمطار مصحوبة بعواصف رعدية

تحذيرات لليمنيين من أمطار مصحوبة بعواصف رعدية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية ومرتفعات عدة محافظات، وهبوب رياح شديدة في أرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة ترافقها العواصف الرعدية أحياناً على أجزاء من مرتفعات محافظات شبوة، أبين، لحج، تعز، إب، ريمة، المحويت وغرب صعدة.
ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.
وأشار إلى هبوب رياح شديدة السرعة في أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها ما بين 15-25 عقدة.
ونبه المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الصخرية والطينية في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها ، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.
كما نبه سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة أو الضباب، و مرتدي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى .
وحسب المركز هطلت يوم أمس أمطار بعضها غزيرة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجنوبية الغربية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي .
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