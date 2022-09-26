أخبار اليمن : 195 خرقاً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعة

195 خرقاً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 195 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 34 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، الضالع، البيضاء، الحديدة وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد خرق بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش في شمال غرب حيس بمحافظة الحديدة.

وأفاد المصدر بتسجيل خرقين باستحداث مرتزقة العدوان تحصينات في مزرعة سراج بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة وفي شرق المنارة في مقبنة بمحافظة تعز.

وأكد المصدر رصد 138 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 20 خرقاً بقصف مدفعي للمرتزقة، على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش الكسارة والبلق الشرقي ورغوان وملعاء في محافظة مأرب، كما استهدف قصف مدفعي، مواقع الجيش في بني حسن والمزرق وحرض بمحافظة حجة، وكذا في الملاحيظ ورازح بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر، أن قصفاً مدفعياً مكثفاً استهدف مواقع الجيش في حيس بمحافظة الحديدة وباتجاه مواقع الأبطال في مقبنة بمحافظة تعز وكذا باتجاه مواقع الجيش في الباروكية والمطعن بجيزان وفي ميمنة البقاع والصوح بنجران.