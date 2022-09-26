أخبار اليمن : منظمة الصحة: 46% من أطفال اليمن يعانون التقزم

منظمة الصحة: 46% من أطفال اليمن يعانون التقزم
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، أن 46% من أطفال اليمن يعانون من مرض التقزم وسط انتشار سوء التغذية في البلاد.
وقالت المنظمة الأممية في تقرير لها:"يعاني حوالي 46% من الأطفال دون سن الخامسة في اليمن من التقزم المزمن، الذي سيعيق نموهم العقلي والبدني وإنتاجيتهم مدى الحياة، مع زيادة التعرض للأمراض المزمنة في مرحلة البلوغ، ما يعرض رأس المال البشري للخطر".
وأضاف التقرير أن "التقديرات تشير أيضاً إلى أن ما لا يقل عن 362 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد والمزمن على حد سواء".
وحذر التقرير من أن "الأطفال المتأثرين بنقص التغذية أكثر عرضة للوفاة بـ9 مرات على الأقل مقارنة بأقرانهم".
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