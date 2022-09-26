أخبار اليمن : الامين العام يهنىء رئيس المؤتمر ويجدد تمسك المؤتمر بالثورة وقيمها ومبادئها

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دوت الخليج -

الامين العام يهنىء رئيس المؤتمر ويجدد تمسك المؤتمر بالثورة وقيمها ومبادئها

رفع الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية تهنئة الى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاح صادق بن امين ابوراس بمناسبة اعياد الثورة اليمنية العيد الستون لثورة السادس والعشرين من سبتمبر والعيد التاسع والخمسين لثورة الرابع عشر من اكتوبر جاء فيها : الامين العام يهنىء رئيس المؤتمر ويجدد تمسك المؤتمر بالثورة وقيمها ومبادئهارفع الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية تهنئة الى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاح صادق بن امين ابوراس بمناسبة اعياد الثورة اليمنية العيد الستون لثورة السادس والعشرين من سبتمبر والعيد التاسع والخمسين لثورة الرابع عشر من اكتوبر جاء فيها : الاخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

تحية وبعد

بمناسبة العيد الوطني الستون لثورة 26 سبتمبر والعيد الوطني التاسع والخمسون لثورة14 اكتوبر يسرني ان ارفع اليكم باسمي شخصيا ونيابة عن كافة اعضاء الامانة العامة و قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام خالص التهاني والتبريكات ومن خلالكم الى جماهير شعبنا اليمني العظيم بهذه الاعياد الوطنية الغالية على كل اليمنيين والتي تجسد عظمة الانجاز الذي استطاع خلاله اليمنيون صنع فجر جديد من الحرية والاستقلال حرية انهت النظام الامامي المتخلف واستقلال طرد المحتل البريطاني البغيض واسس لليمن جمهوريته الجديدة التي ظل الشعب يحلم بها وقدم من اجلها الاحرار والثوار التضحيات الكبيرة والجسيمة بأرواحهم ودمائهم حتى تحققت الاحلام والآمال واصبحت واقعا بعهد جديد ينعم فيه شعبنا بالحرية والاستقلال والمساواة ويستطيع الحصول على حقوقه في التعليم والصحة وغيرها من الخدمات التي لم يكن لها وجود .

ان المؤتمر الشعبي العام وهي يحتفي مع كافة ابناء شعبنا اليمني بأعياد ثورته المجيدة 26 سبتمبر و14 اكتوبر ليجدد التأكيد على مضيه في التمسك بثوابتها وقيمها والدفاع عنها ، وفي مقدمة ذلك مواصلة مواقفه في مواصلة الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله ضد العدوان الغاشم والحصار الظالم الذي يشنه التحالف بقيادة السعودية والإمارات الى جانب بقية القوى الوطنية وفي مقدمتها انصار الله ، كما فعل الاباء والاجداد الذين دافعوا عن الثورة والجمهورية ضد ذات المعتدي .

كما ان المؤتمر الشعبي العام سيظل يكرر بوضوح الحديث عن ان منجز اعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو1990م وقيام الجمهورية اليمنية وانهاء عقود من التشطير لم يكن فقط تحقيقا لاهم اهداف الثورة اليمنية فحسب بل وكان تجسيدا لكل مفاهيم الوطنية ، ووفاء للثوار والشهداء الذين سقطوا من اجل انهاء النظام الامامي وطرد المحتل البريطاني ، واقامة الجمهورية التي كفلت للشعب حريته وكرامته ،لكن تلك المنجزات ظلت ناقصة في ظل استمرار التشطير فجاءت الوحدة لتكلل النجاحات والانجازات وتجسد وتحقق اهداف الثورة بالوحدة وانهاء التشطير البغيض .

الاخ رئيس المؤتمر

باسمي شحصيا ونيابة عن زملائي في الامانة العامة نجدد لكم العهد باننا سنظل الرجال الاوفيا والمخلصين للمؤتمر وقيمه ومبادئه وخلف قيادتكم من اجل الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية والسعي بكل ما نملك من طاقات للمضي معكم بالمؤتمر نحو بر الامان وتجسيد اهدافه وقيمه الوطنية والوقوف مع بقية القوى الوطنية المقاومة للعدوان وفي المقدمة انصار الله في الدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله .

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى

عاشت الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر وحفظ الله اليمن

اخوكم / غازي احمد علي محسن

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