أخبار اليمن : دارس يطلع على الوضع التمويني للغاز في الحديدة

دارس يطلع على الوضع التمويني للغاز في الحديدةأطلع وزير النفط والمعادن، المهندس أحمد عبد الله دارس، على الأوضاع التموينية بمحافظة الحديدة، وآلية توزيع مادة الغاز المنزلي على المواطنين بالمحافظة.

واستمع الوزير ومعه نائب المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، محمد القديمي، خلال زيارتهما لعدد من نقاط التوزيع في حيي الزبارية وغليل، من نائب مدير الشركة بالمحافظة، المهندس خالد الأثوري، إلى شرح حول الأوضاع التموينية، والصعوبات التي تواجه عملية توزيع مادة الغاز المنزلي.

وتطرق إلى آلية توزيع الغاز في المحافظة وفق الخطة والاجراءات المعتمدة من قبل الشركة.

كما استمع الوزير دارس ونائب المدير التنفيذي للشركة إلى شرح من قبل المواطنين عن الإشكاليات بخصوص توزيع الغاز، والمقترحات والحلول لتجاوزها.

وأكد دارس حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين من الغاز المنزلي وتشديد الإجراءات الرقابية على آلية بيع الغاز وكذا اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق التجار المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين لمادة الغاز.

وشدد على ضرورة استمرار انسياب وتدفق المواد إلى السوق المحلية بالرغم من ظروف الحرب والحصار المفروض على دخول سفن المشتقات النفطية والغاز من قبل قوى العدوان واصرارها على مضاعفة معاناة الشعب اليمني.

واشاد وزير النفط والمعادن بالجهود المبذولة من قبل القائمين على فرع الشركة بالحديدة ودورهم في تنظيم توزيع الغاز المنزلي عبر نقاط البيع وعقال الحارات بحسب التسعيرة الرسمية المقرة من قبل الشركة.

من جانبه أكد القديمي بذل الشركة اليمنية للغاز جهودها في استقرار الوضع التمويني لمادة الغاز وتوفير احتياج المواطنين من الغاز في الحديدة وتنفيذ البرنامج التمويني لما فيه خدمة المواطن.