أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ محمد عباس

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ محمد عباسبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة المغفور له - باذن الله تعالى - الشيخ محمد حسن عباس، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الاستاذ/ محمد محمد حسن عباس، وإخوانه، وكافة افراد الأسرة في عزلة الواسطة مديرية الخبت محافظة المحويت، عبّر الامين العام للمؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً وباسم قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون "

