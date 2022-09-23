أخبار اليمن : شهيد و4 جرحى بانفجار مخلفات العدوان في 3 محافظات

شهيد و4 جرحى بانفجار مخلفات العدوان في 3 محافظاتاستشهد مواطن وأصيب 4 آخرون، خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء انفجار مخلفات تحالف العدوان في البيضاء وصعدة والجوف.

وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان له، أن مواطناً استشهد في مديرية نعمان في البيضاء، بانفجار لغم من مخلفات العدوان، فيما أصيب مواطنان بجروح بليغة نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة مران بمديرية حيدان بصعدة.

وأكد المركز إصابة مواطنين اثنين إثر انفجار جسم من مخلفات العدوان في مديرية خب والشعف بالجوف.