أخبار اليمن : جريحان بانفجار مخلفات العدوان في الجوف

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جريحان بانفجار مخلفات العدوان في الجوف

أصيب مواطنان، اليوم، بانفجار مقذوف من مخلفات العدوان في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف. جريحان بانفجار مخلفات العدوان في الجوفأصيب مواطنان، اليوم، بانفجار مقذوف من مخلفات العدوان في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف. وأكد مصدر محلي إصابة المواطن مجاهد محمد ناجي الفرجة 18 عاماً، والمواطن تركي ناجي الفرجة 19 عاماً بشظايا متفرقة، إثر انفجار مقذوف من مخلفات العدوان بهم في منطقة الشعف بمديرية خب. وأشار المصدر إلى أن مخلفات العدوان من الألغام والقذائف تسببت في سقوط العديد من الشهداء والجرحى من أبناء المديرية والمسافرين خلال الفترة الماضية.

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