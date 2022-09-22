أخبار اليمن : قوى العدوان تنتهك مجدداً الهدنة في 7 محافظات

قوى العدوان تنتهك مجدداً الهدنة في 7 محافظاتارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 191 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 38 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد 5 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في مقبنة بمحافظة تعز وفي منطقة الشرفة بنجران وكذا في منطقة السملان ومنطقة حجور بجبهة الحد يافع وفي حجر بتار بمحافظة الضالع.

وأفاد المصدر بتسجيل 7 خروقات باستحداث مرتزقة العدوان تحصينات في مزرعة مستور بمنطقة الجبلية بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز، وفي رغوان بمحافظة مأرب، وفي وادي الميمنة وميمنة الجب في صبيرة بمحافظة الضالع.

وأكد المصدر رصد 104 خروقات بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 37 خرقاً بقصف مدفعي للمرتزقة، على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في ملعاء ورغوان والبلق الشرقي في محافظة مأرب، كما استهدف قصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في حرض وحيران وبني حسن بمحافظة حجة، وكذا في المدافن والملاحيظ ومنبه بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر، أن قصفاً مدفعياً مكثفاً استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في شمال شرق وشمال غرب حيس بمحافظة الحديدة وباتجاه مواقع الأبطال في مقبنة بمحافظة تعز وكذا باتجاه مواقع الجيش واللجان في العمود بوادي جارة والكمب القديم وجبل تويلق بجيزان.